Kadıköy’de ‘Yönetim İstifa’ sesleri yükseldi

Süper Lig'in 20. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi’ni istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 22:08
Kadıköy’de ‘Yönetim İstifa’ sesleri yükseldi
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. 

Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, ‘Ali Koç İstifa’, ‘Ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin’ tezahüratlarıyla tepki gösterdi.


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