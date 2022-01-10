Fenerbahçe, sahasında mağlup! Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:12
Fenerbahçe, sahasında mağlup! Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, sahasında mağlup! Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

Karşılaşmanın 29. dakikadasında ev sahibi Fenerbahçe, penaltı vuruşundan yararlanarak Valencia ile öne geçti. Konuk ekipte Gökhan İnler, 34. dakikada bu gole karşılık vererek skoru 1-1 yaptı.

Fenerbahçe, sahasında mağlup! Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Adana Demirspor ikinci yarının başında Younes Belhanda'nın golü ile 2-1 öne geçti. 

Fenerbahçe, sahasında mağlup! Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

Bu golden sonra Belhanda’nın sevinci, Mert Hakan Yandaş tarafından sert tepkiyle karşılandı. Belhanda’nın gol sevincine oldukça sinirlenen Mert Hakan, Belhanda’nın üzerine yürüdü. Hakem Halil Umut Meler, yaşananların ardından Mert Hakan ve Belhanda’ya sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, sahasında mağlup! Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısına mağlubiyetle başladı ve 32 puanda kaldı. Adana Demirspor ise puanını 33'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. 

Fenerbahçe, sahasında mağlup! Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek. Mavi-lacivertli takım ise Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. 


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