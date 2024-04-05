Kadın A Milli Takımımız elemelere kötü başladı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Kadın A Millî Takımımız, ilk maçında İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 22:06
Kadın A Milli Takımımız elemelere kötü başladı
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Kadın A Millî Takımımız, ilk maçında İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 

Letzigrund Stadyumu'nda oynanan maçı Kadın A Millî Takımımız 3-1 kaybetti. 

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 30 ve 78. dakikada Viola Calligaris, 52. dakikada Luana Bühler kaydetti. Milli takımımızın tek golü 80. dakikada Ece Türkoğlu'ndan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Milli takımımız, elemelere puansız başladı. İsviçre gruba 3 puanla başladı. 

Kadın A Millî Takımımız, grubun bir sonraki maçında evinde Macaristan'ı ağırlayacak. İsviçre ise Azerbaycan deplasmanına gidecek.


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