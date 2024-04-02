Kadın basketbolda derbi zamanı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci ayak maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 2 Nisan Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Sarı lacivertli takım, ilk maçta Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda ağırladığı ezeli rakibini 83-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Seride iki galibiyet alan takım finalde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Fenerbahçe Alagöz Holding haberleri Galatasaray Çağdaş Faktoring haberleri ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- Bahçeli'den ilk yorum!
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- İYİ Parti'de art arda istifalar...
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- Kavuncu'ya 'Hür ve müstakil' şoku
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?