Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en iyi 5'ine Ankara takımlarından 4 oyuncu seçildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi 5'i belli oldu.
Play-off'a ligde mücadele eden dört Ankara takımı olan OGM Ormanspor, Nesine Aydın, BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi kalmayı başardı. Bu takımlardan birer oyuncu da sezonun en iyi 5'ine girmeyi başardı.
Çankaya Üniversitesi'nden La Tanya White 22.2, BOTAŞ'tan Jelena Dubljevic 21.2, Nesibe Aydın'dan Alaina Coates 28.4 ve Nesibe Aydın'dan Tearia Mc Cowan 29 verimlilik puanıyla en iyi 5'e girdi. Ankara takımlarının basketbolcularının dışında sezonun en iyileri arasına giren diğer isim 22.5 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Safiport'un yıldızı Alina Iagupova oldu.
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