Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi.
Tek grupta çift devre şeklinde oynanacak yeni sezon, 27 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
İlk yarının 24 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 14 Ocak 2024'te start alacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşması ise 5 Mayıs 2024'te oynanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:
Beylerbeyispor-Fatih Vatanspor
Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük
Beşiktaş Vodafone-ALG Spor
Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor
Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor
Ataşehir Belediyespor-ABB Fomget
Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücüspor
Fenerbahçe-Doğuş Gold Asyaspor
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