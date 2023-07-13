Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 ayrılık

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 12 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:57
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 ayrılık
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 12 futbolcuyla ayrılık gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Setenay Sırım, Zeynep Ülkü Kahya, Emine Yaren Çolak, Narin Yakut, Ezgi Çağlar, Nazlıcan Parlak, Kennya Kinda Esther Cordner, Genevieve Ngo Mbeleck, Faustina Adjei Kyeremeh, Sevinç Çorlu, Altun Sancar ve Fatou Dembele ile yeni sezonda devam etmeme kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada oyunculara takıma katkıları için teşekkür edilirken yeni kariyerlerinde başarılar dilendi.


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