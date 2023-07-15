A Milli Kadın Futbol Takımı Estonya'yı devirdi
A Milli Kadın Futbol Takımı, Tallinn'de oynanan hazırlık maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti.
Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanan müsabakada millilerin gollerini Ebru Topçu, Emine Ecem Esen ve Busem Şeker kaydetti.
Ay-yıldızlılar, 17 Temmuz Pazartesi günü Estonya ile bir kez daha karşılaşacak.
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