A Milli Kadın Futbol Takımı Estonya'yı devirdi

Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 15.07.2023 - 09:35

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanan müsabakada millilerin gollerini Ebru Topçu, Emine Ecem Esen ve Busem Şeker kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 17 Temmuz Pazartesi günü Estonya ile bir kez daha karşılaşacak.