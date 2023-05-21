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Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı kondu

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi yarı finalinde ALG Spor'u iki maçın toplamında 3-1 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin rakibi oldu.

AA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:34
Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı kondu
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 3-1 kazandığı maçın rövanşında ALG Spor'a 1-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Ev sahibi ekip, 64. dakikada Mariem Houij'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, ilk maçı 3-1 kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, finale yükselen taraf oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile karşılaşacak.

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, basın mensuplarına, sezon boyunca güzel bir başarı yakaladıklarını belirtti.

Sporcularını tebrik eden Gözcü, şunları kaydetti:

"Takımımızda çok önemli futbolcular var ve hepsi kendi aralarında büyük başarılar yakalamıştır. Yarı final maçında maalesef böyle bir sonuç aldık. Sporcularımın sonuna kadar mücadelede ettiğine inanıyorum ve şanssız bir sonuç aldık. Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Önümüzdeki sezon daha da güçlenip yeniden şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Tüm sporcularımıza, teknik heyetimize ve taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz."


Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ALG Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fenerbahçe Petrol Ofisi

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