Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Samet Akaydin açıklaması!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:14

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:14

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan maçta takımın tek golünü atan Trezeguet'in gol sevinci esnasında Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin arasında yaşanan pozisyon hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!

Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAMET AKAYDİN'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada gündem olan pozisyon hakkında Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Samet Akaydin'in açıklaması şu şekilde;

"Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum."