Kadın futbolunda Beşiktaş ile Trabzonspor yenişemedi!

12.03.2026 18:16:00
Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Trabzonspor Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. 

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın gollerini 23. dakikada penaltıdan ve 39. dakikada Nihal Saraç kaydetti. Konuk ekip Trabzonspor'un golleri ise 37. dakikada Natalia Oleszkiewicz ile 74. dakikada Donjeta Halilaj'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39'a yükseltirken, Trabzonspor ise 47 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Amed SK Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #trabzonspor #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

