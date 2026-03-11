MHK danışmanından Beşiktaş'ın iddiasına yanıt: 'Böyle devam ederlerse...'

TFF VAR Danışmanı Joao Capela ile Hakem Eğitim ve Performans Birimi ekibinden Jouni Hyytia gündemdeki tartışmaları değerlendirdi. Joao Capela ve Jouni Hyytia, TRT Spor'a konuk oldukları programda çarpıcı ifadeler kullandı.

'BÖYLE DEVAM EDERLERSE...'

Beşiktaş'ın açıklamaları ve kamuoyunda yer alan iddiaların hatırlatılması sonrası TFF VAR Danışmanı Joao Capela, "Böyle bir şey yok. Ben tüm bu iddiaları reddediyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Kendi işime odaklanıyorum sadece. Ben 3.5 senede Yunanistan'da çalıştım. Orada yaptığım işin aynısını yaptım. Portekiz'de de yapmıştım. Hep aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Gözlem odamızda da kamera var, her şey kaydediliyor. Maç sırasında ve devre arasında görüşmüyoruz, müdahalede bulunmuyoruz. Maç sonrasında VAR ile ilgili görüş alışverişi yapıyoruz, teknolojiyi doğru şekilde kullanmak, kamera seçimi kullanmak, görüntü hızı ve iletişim doğru mu diye konuşuyoruz. Pozisyonlarla ilgili yorum yapıyoruz. Biz görüşmeleri bir takım olarak yapıyoruz. Pozisyonlarla ilgili fikrim var ama kendime saklıyorum. Ben raporumu MHK başkanına sunuyorum. VAR hakemleriyle eğitim yapıyoruz. Bu tip suçlamalar ilk defa yapılmıyor. Diğer ülkelerde de benzer suçlamalarla karşılaştık. Böyle devam ederlerse ben de kişisel olarak bu durumu avukatlarımla değerlendireceğim. İsmimi telaffuz ederlerse avukatımla devam edeceğim. Ben geçtiğimiz sezondan bu yana buradayım. Diğer kişilerin düşüncelerini kontrol edemem. Beni tanıyanlar işimi dürüstçe yaptığımı bilirler. Bir kişi benimle ilgili araştırma yapmak istiyorsa, saklayacağım bir şey yok" dedi.

'TFF BUNA AÇIK, KAYITLARA GELİP BAKABİLİRLER'

VAR odalarının kayıt altında olduğunu belirten Joao Capela, "VAR odaları, projenin başından bu yana kaydediliyor. VAR odasının küçük bir kamerası var. Onu takip ediyoruz. Bizim odada da kayıtlar var. TFF buna açık, kayıtlara gelip bakabilirler. Doğru kararlar, yanlışlardan çok ama yanlışlara odaklanıyorlar, bu normaldir. Kulüpler kazanabilir kaybedebilir. Takımlar kazanır ama hakemler hep kaybeder. Her şey kayıt altında. İyi pozisyonlar varsa altını çizip bunları da ortaya koyuyoruz, yanlış bir şeyde de dersimizi çıkarıyoruz. Her zaman için amacımız şeffaf olabilmek. Bu nedenle gözlem odasını kullanıyoruz. Şeffaflık istiyoruz. Tüm maçlar gözleniyor, izleniyor. Bu tip komplo teorileri futbola hizmet etmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Benim ekibim hakem ekibi. Başka ekibim yok. Hata yapsalar dahi, bu hatalardan ders çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZ ELİMİZDEKİ EKİBİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Genç hakemlerle ilgili eleştirilerin olduğunun aktarılması sonrası Joao Capela, "Bu algıyla alakalı bir şey. Kulüplerin ve medyanın, taraftarların algısı farklı, bizim farklı. Hakemlerde gelişim görüyoruz. Genç hakemler büyümeli. Türkiye'de büyük maçlara atanıyorlar. Eski hakemlere güven yok çok fazla. İyi hakem olmadıklarından değil, başka sebeplerden. Biz elimizdeki ekibi geliştirmeye çalışıyoruz. Açık ve net şekilde tüm hakemler ilerleme kaydediyor. Herkes, her şey çok çabuk olsun istiyor. Sayın başkanımızın uhdesinde olan bir şey. Bizim görevimiz hakemleri eğitmek. Yönetimlerini sayın başkan yapıyor. Yüzde 10'dan 15'e birini çıkarıyorsanız, daha fazlası için daha fazla zamana ihtiyaç var. 2 günlük bir seminerimiz var. Harika sonuçlar aldık. Fiziksel eğitimler çok iyiydi. Derslere çok katılım gösterildi. Hakemler de daha iyi olmaya çalışıyor. Türkiye'de en çok gördüğüm şey şu, herkes birbirine güvensiz. Kimse kimseye güvenmiyor. Birbirimize güvenmeliyiz. Sonrasında nasıl iyileşiriz, geliştiririz diye düşünmeliyiz. Sadece hakemlerle alakalı değil. Güvenmezsek bir yere varamayız" dedi.

'HAKEMLİK EĞİTİMİNE TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK YATIRIM YAPILIYOR'

Hakem Eğitim ve Performans Birimi ekibinden Jouni Hyytia, "Hakemlik, dünyanın en zor işlerinden biri. Dolayısıyla, bir durumla alakalı kendi fikrinizi beyan etmeniz çok kolay. Kameraları kullanıyoruz. Hakem dediğiniz bir maçta 200 karar verir, 200 düdük çalar. Her 20-25 saniyede 1 karar verir. Faul mü, penaltı mı, el mi, düdük çalacak mı çalmayacak mı sürekli bu kararı verir. Hakemlik eğitimine Türkiye'de çok büyük yatırım yapılıyor, maddi anlamda da çok büyük yatırım yapılıyor. Gelecek için bu insanları eğitmek adına para var ama sabır yok. Hakemler daha iyi olacak, onlara şans vermek lazım" sözlerini dile getirdi.