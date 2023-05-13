Kadın futbolunda derbi zamanı!

Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final turu ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi kendi sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek.

AA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:56
Kadın futbolunda derbi zamanı!
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları 13 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

İki maçlı eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya gelecek.

Maç programı şöyle:

13 Mayıs Cumartesi:

15.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor

15.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi

20 Mayıs Cumartesi:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi

15.00 ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET


Fenerbahçe Petrol Ofisi Galatasaray Petrol Ofisi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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