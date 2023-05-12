Eski Galatasaraylı Felipe Melo da seçim öncesi akıma katıldı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 22:46

Güncelleme: 12.05.2023 - 23:02

Bir dönem kariyerinde Galatasaray forması giyen Felipe Melo'nun sosyal medya üzerinden bir kullanıcının paylaşımına verdiği yanıt gündem oldu.

Uzun yıllar Türkiye'de oynayan Brezilyalı yıldız, Twitter hesabı üzerinden bir taraftarın paylaşımına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi bıraktı.

Paylaşım kısa sürede yoğun etkileşim alırken Felipe Melo'nun bu davranışı Millet İttifakı'nın akımına katıldığı şeklinde yorumlandı.