Kadın Voleybol Takımımız 17 Yaş Altı Avrupa şampiyonasında finalde!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 20:06

Güncelleme: 22.07.2023 - 20:06

17 Yaş Altı Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 ile geçerek finale kalmayı başardı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda yarı finalde Hırvatistan'la karşılaştı.

Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanan maçta rakibini 26-24, 25-15, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, adını finalde yazdırdı.

Türkiye, Yunanistan-İtalya maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşılaşacak.