Kadın voleybolda Türk takımları Avrupa'da 6 maça çıkacak

Kadın voleybolunda Türk takımları, bu hafta Avrupa'da 6 maça çıkacak.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:59
Kadın voleybolda Türk takımları Avrupa'da 6 maça çıkacak
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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası müsabakalarında sahaya çıkacak Türk takımlarının maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.30 Türk Hava Yolları-Levallois Paris Saint Cloud (CEV Kupası son 16 turu ikinci maçı)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Maritza (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)

6 Aralık Çarşamba:

18.00 Nilüfer Belediyespor-Oberbank Steelvolleys (Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçı)

19.00 Fenerbahçe Opet-Potsdam (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)

19.30 VakıfBank-Jedinstvo (Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı)

21.30 Wiesbaden-Galatasaray Daikin (Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçı)


CEV Şampiyonlar Ligi CEV Kupası CEV Challenge Kupası

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