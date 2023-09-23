Kadına şiddete karşı 24 saat kulaç

Yayınlanma: 23.09.2023 - 16:57

Güncelleme: 23.09.2023 - 16:57

Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla “Kadına Şiddete Meydan Okuyoruz” sloganıyla 24 saat süren bir etkinliğe imza attı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlikte 39 yaşındaki Maltepeli sporcu İrem Sönmez, 24 saat aralıksız yüzdü. Sönmez’e etkinliği başlamadan önce “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” pankartı taşıyan vatandaşlar ve yakınları da destek verdi. Sönmez, İdealtepe mendirek iç kısmından denizde 500 metre gidip 500 metre dönüş sağladı. Etkinlikte sporcuya doktor, ambulans ve cankurtaranlar eşlik etti.

SÖNMEZ: 'KADINA ŞİDDETE MEYDAN OKUYORUM'

Aktif olarak dokuz yıldır ferdi sporcu olduğunu belirten İrem Sönmez "Bugün burada sadece kadınlara karşı değil şiddetin her türlüsüne karşı durmak için Maltepe Belediyesi’nin destekleriyle tam 24 saat aralıksız yüzerek şiddete karşı meydan okudum. Maltepe Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ederim" dedi.

KILIÇ: ‘KADINA ŞİDDETE SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Etkinliğin tamamlanmasının ardından sporcuyu karşılayıp tebrik eden Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Ülkemizde her gün yeni bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Maltepeli sporcumuz İrem hocamız tam 24 saattir Maltepe sahilde aralıksız yüzerek hem şiddete, hem de kadın şiddetine karşı bir duyarlılık uyandırmak amacıyla çok önemli bir rekorun altına imza attı. Rekor diyorum, çünkü ilk defa Türkiye’de 24 saat aralıksız olarak yüzen tek sporcumuz İrem hocamızı bir kere daha kutluyorum" dedi.

İREM SÖNMEZ KİMDİR?

Spora 30 yaşındayken yakınını kanserden kaybedince dağcılıkla başladı. Dağcılıkla beraber 2016 yılında Ultra Maraton (100 km üstü) koşmaya başladı. 2020 yılındaki İronman Frankfurt (en uzun mesafe triatlon) antrenmanları için 2019 Ağustos ayında yüzmeye başladı. Yüzme tekniğini ve serbest stili kendi kendine sıfırdan geliştirdi. 2 ayda Aquamasters Bodrum yarışında 5 km yüzer duruma geldi. 2020’de ilk triatlon kısa mesafe yarışına katıldı. Aktif olarak yüzme ve triatlona devam ediyor. Personel Trainer olarak freelance çalışıyor.