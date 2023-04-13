Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Savino Del Bene oldu

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde CS Volei Alba'yı geçen Savino Del Bene şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:19
Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Savino Del Bene oldu
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında İtalya ekibi Savino Del Bene, konuk ettiği Romanya'nın CS Volei Alba takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Finalin ilk ayağını deplasmanda 3-1 kazanan Savino Del Bene, rövanş maçında rakibini Floransa kentindeki Wanny Spor Salonu'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, setlerini 25-18, 25-12 ve 25-11 önde kapattığı mücadele sonunda CS Volei Alba'yı bu kez 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Geçen yıl CEV Challenge Kupası'nda kupaya uzanan İtalya temsilcisi, bu kez CEV Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.


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