Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Savino Del Bene oldu
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde CS Volei Alba'yı geçen Savino Del Bene şampiyonluğa ulaştı.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında İtalya ekibi Savino Del Bene, konuk ettiği Romanya'nın CS Volei Alba takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Finalin ilk ayağını deplasmanda 3-1 kazanan Savino Del Bene, rövanş maçında rakibini Floransa kentindeki Wanny Spor Salonu'nda ağırladı.
Ev sahibi ekip, setlerini 25-18, 25-12 ve 25-11 önde kapattığı mücadele sonunda CS Volei Alba'yı bu kez 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Geçen yıl CEV Challenge Kupası'nda kupaya uzanan İtalya temsilcisi, bu kez CEV Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.
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