Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak: FIFA'dan tarihi karar

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapacak Filistinli hakem Heba Saadia bir ilke imza atacak.

AA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 22:58
Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak: FIFA'dan tarihi karar
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Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Saadia'ya da yer verildi.

TURNUVADAKİ İLK FİLİSTİNLİ HAKEM 

Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.

İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.


Heba Saadia FIFA Kadınlar Dünya Kupası hakem

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