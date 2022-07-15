Kadınlar Euroleague'de gruplar belli oldu
FIBA Kadınlar Euroleague'de 2022-23 sezonun grup kura çekimleri belli oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları çekildi.
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Fenerbahçe Safiport, A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu'nda mücadele edecek.
Eleme maçları oynayacak BOTAŞ ise Macaristan'ın DVTK Hun-Therm Miskolc ve İsrail'in Elizur Landco Ramla takımlarına karşı gruplara kalmak için çaba harcayacak.
BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek. Eleme karşılaşmaları, 11-13 Ekim'de oynanacak.
Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Fenerbahçe Safiport, ZVVZ USK Prag (Çekya), Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Elemelerden gelecek takım
B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Elemelerden gelecek 2 takım.
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