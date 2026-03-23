Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupa, Ankara'da sahibini bulacak

Ankara Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve 25 Mart Çarşamba günü final maçıyla tamamlanacak Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin mücadele edecek.

Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen, 2003-2004 sezonuyla beraber 5 yıl yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Organizasyonda bugüne kadar dokuzar kez kupayı kazanan Eczacıbaşı ile VakıfBank, en fazla mutlu sona ulaşan ekip konumunda yer alıyor. Fenerbahçe 5, Emlakbank ise 1 kupayla bu takımları takip ediyor.

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

VakıfBank, organizasyonda 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezon da kazanması halinde organizasyon tarihinin en başarılı takımı ünvanını tek başına elde edecek.

ECZACIBAŞI 7 YIL SONRA KUPAYI KAZANMAYA ÇALIŞACAK

Son olarak 2018-2019 sezonunda kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit, 7 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşamaya çalışacak.

Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 10. kez mutlu sona ulaşarak kupayı en çok kazanan takım olma mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFERİNİN PEŞİNDE

Son iki sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, organizasyonda üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı kez kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Daikin de organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.