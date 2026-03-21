Gurur: Voleybol
21.03.2026 04:00
Türk voleybolu, Avrupa arenasında tarihi başarıya daha imza atıp 2026 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4 takımla birden mücadele etmişti. 2 fireyle 4’lü finale yükseldik. Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank, İstanbul finalinin gururu oldular. Turnuvanın sponsoru Zeren Group tek setlik averajla elendi, Fenerbahçe altın sette final biletini yitirdi. Galatasaray Daikin ise CEV Kupası’nda final yaptı Romanya temsilcisi CSO Voluntar’ı iki maçta da yenerek.

Büyük başarı. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve ekibini kutlamak gerek. Elbette bir kutlama da Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı’na. Türkiye’nin dört bir yanında müthiş voleybol salonları var. Büyük kentleri saymıyorum Çanakkale’de geçenlerde 1. Lig Kadınlar maçı izledim pırıl pırıl bir tesisti. İstanbul’a dönerken Tekirdağ’da da benzer bir salon bizleri selamlıyordu yolun kenarından; Genel Müdür Veli Ozan Çakır ve Bakan Osman Aşkın Bak ile devlet üzerlerine düşeni yapmış, tesis işi tamam, sıra federasyonlarda, eğer genç nesil değerlendirirse Türkiye spor ülkesi olur.

Ve elbette TMOK; çağa ayak uydurmalı. 16 gün sonraki seçimde başta voleybol olmak üzere federasyonların başkan ve yönetimlerinden birileri Olimpiyat Komitesi’nin yönetimine girerse Türkiye 2028 Los Angeles’ta şaha kalkar. Madalya yağar. Şimdi kimse çıkıp “Hem federasyon başkanı hem TMOK yöneticisi olmaz” demesin; Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bunu istiyor. Keşke spor teşkilatından birileri de üst yönetimde olsa; koordine sağlansa.

Liverpool’un ünlü stadı Anfield Road’taki maçta Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang’ın eli reklam panolarına sıkışmış ve parmağı kopma aşamasına gelmişti; zorlu bir organ kurtarma ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Peki, Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda bu olay nasıl yaşandı? Ya da aynı olay örneğin Ali Sami Yen’de olsa ülkece başımıza neler gelmezdi? Vallahi kupadan atılırdık. Evet İngilizler ve UEFA yeterli önlemi almadığı için suçludur. Galatasaray bu işin peşini bırakmamalıdır.

Söz Galatasaray’dan açılmışken son 16’da veda ettiler Avrupa’ya. Olağan bir durum, ancak Osimhen ve Lang’ı kaybettiler. Şimdi Icardi’yi kazanmaları gerek. Ancak Arjantinlinin disiplin sorunu var. Örneğin sevgilisinin yaş günü kutlamasını önceleyip antrenmana çıkmayan bir karakter. Burada Okan Buruk ve Dursun Özbek inisiyatif almalı. Çünkü bunca başarıya karşın lig şampiyonluğu kaçarsa koskoca sezona başarısız damgası vurulur.

