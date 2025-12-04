Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadro dışı bırakılan ismin menajeriyle görüşülecek: Kahveci’de karar vakti

4.12.2025 04:00:00
Hilmi Türkay
Samsunspor maçının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Menajerinin yönetimle görüşme talep ettiği öğrenilirken, Dünya Kupası hedefi nedeniyle oyuncunun düzenli forma istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Samsunspor maçından sonra kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu için menajerinin Sarı-Lacivertli yönetimden görüşme talep ettiği öğrenildi. Kısa süre içinde bu zirvenin yapılması bekleniyor.

Dünya Kupası’na katılma ihtimali yüksek olan A Milli Takım’ın kadrosunda yer almak isteyen ve bu doğrultuda düzenli forma giyme talebi bulunan Kahveci’nin affedilme ihtimali var. Özellikle başkan Sadettin Saran ve yönetimin, affedilme düşüncesinde olduğu kaydedildi.

Ancak Saran’ın bu konuyu bir de teknik direktör Tedesco ile görüşmek istediği, kararını ondan sonra vereceği bildirildi. İrfan Can’ın takıma geri dönmeyi çok istediği belirtildi. Eğer af kararı çıkmazsa milli futbolcunun düzenli oynayabileceği bir takıma transferi adına yönetimden kolaylık isteyeceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe yönetimi, 2026-27 sezonu için Futbol A Takımı’nın forma göğüs sponsorluğu konusunda birçok firmayla görüşmelere başladı. Mevcut sponsorla devam edilme ihtimalinin çok düşük olması nedeniyle, kulüp farklı firmalarla temas kurdu.

