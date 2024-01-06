Bronckhorst'un yardımcılığı için görüşülüyordu: NAC Breda'dan Beşiktaş'a Gastel cevabı!

NAC Breda, teknik direktörleri Jean-Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:51
Bronckhorst'un yardımcılığı için görüşülüyordu: NAC Breda'dan Beşiktaş'a Gastel cevabı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın bir süredir Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılığı için görüşmelerde bulunduğu Jean-Paul van Gastel'e kulübü NAC Breda'dan izin çıkmadı. Hollanda ekibi, Jean-Paul van Gastel'in takımda kalacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi."


beşiktaş NAC Breda Jean-Paul van Gastel

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Hoca kadar oyuncu da gerek'

Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Hoca kadar oyuncu da gerek'
Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
Beşiktaş tribünlerinden Muleka'ya tepki!

Beşiktaş tribünlerinden Muleka'ya tepki!

En Çok Okunan Haberler