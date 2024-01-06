Bronckhorst'un yardımcılığı için görüşülüyordu: NAC Breda'dan Beşiktaş'a Gastel cevabı!
NAC Breda, teknik direktörleri Jean-Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın bir süredir Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılığı için görüşmelerde bulunduğu Jean-Paul van Gastel'e kulübü NAC Breda'dan izin çıkmadı. Hollanda ekibi, Jean-Paul van Gastel'in takımda kalacağını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi."
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