Bronckhorst'un yardımcılığı için görüşülüyordu: NAC Breda'dan Beşiktaş'a Gastel cevabı!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:51

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:56

Beşiktaş'ın bir süredir Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılığı için görüşmelerde bulunduğu Jean-Paul van Gastel'e kulübü NAC Breda'dan izin çıkmadı. Hollanda ekibi, Jean-Paul van Gastel'in takımda kalacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi."