Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'a Brezilyalı talip!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:34

Güncelleme: 31.12.2023 - 09:34

Beşiktaş'taki geleceği çok tartışılan golcü futbolcu Vincent Aboubakar'da sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Brezilya Ligi ekibi Gremio, Vincent Aboubakar'a talip oldu.

Brezilya ekibinin siyah-beyazlılara resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

ABOUBAKAR GİTMEYE SICAK

Haberde, Aboubakar'ın da siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.