Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'a Brezilyalı talip!
Brezilya Ligi ekibi Gremio'nun Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Beşiktaş'taki geleceği çok tartışılan golcü futbolcu Vincent Aboubakar'da sıcak bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Brezilya Ligi ekibi Gremio, Vincent Aboubakar'a talip oldu.
Brezilya ekibinin siyah-beyazlılara resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
ABOUBAKAR GİTMEYE SICAK
Haberde, Aboubakar'ın da siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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