Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'a Brezilyalı talip!

Brezilya Ligi ekibi Gremio'nun Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:34
Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'a Brezilyalı talip!
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Beşiktaş'taki geleceği çok tartışılan golcü futbolcu Vincent Aboubakar'da sıcak bir gelişme yaşandı. 

TRT Spor'un haberine göre; Brezilya Ligi ekibi Gremio, Vincent Aboubakar'a talip oldu.

Brezilya ekibinin siyah-beyazlılara resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi. 

ABOUBAKAR GİTMEYE SICAK 

Haberde, Aboubakar'ın da siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. 

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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