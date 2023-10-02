Kadro dışı bırakılmıştı... Erik ten Hag'dan Antony açıklaması!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:15

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:15

Manchester United'da Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kulübün Hollandalı menajeri Erik ten Hag, basın toplantısında yaptığı açıklamada Antony'nin bu maçta forma giyebileceğini söyledi.

Erik ten Hag, "Antony'yi değerlendireceğiz. Pazar günü takımla birlikte çalıştı ve son bir antrenmanımız daha var. Sonra bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Manchester United, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcuyu kadro dışı bırakmış, 29 Eylül Cuma günü ise Antony'nin takıma geri döneceğini açıklamıştı.

Antony, son olarak 14 Ağustos'taki Wolverhampton maçında forma giymişti.