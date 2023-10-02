Manchester United maçı öncesi... Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak Galatasaray'da, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in takımla yapılan son antrenmana katılmadığı öğrenildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Manchester United deplasmanına konuk olacak.
Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
ZIYECH ANTRENMANA KATILMADI
Sarı-kırmızılı takımda hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Manchester United maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Faslı futbolcunun, Manchester United maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.
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