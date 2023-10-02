Manchester United maçı öncesi... Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak Galatasaray'da, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in takımla yapılan son antrenmana katılmadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:19
Manchester United maçı öncesi... Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Manchester United deplasmanına konuk olacak.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

ZIYECH ANTRENMANA KATILMADI

Sarı-kırmızılı takımda hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Manchester United maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

Faslı futbolcunun, Manchester United maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.


Player Alanı
Hakim Ziyech galatasaray manchester united uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Ange Postecoglou gözünü dikti... İşte Galatasaray'dan istediği isim!

Ange Postecoglou gözünü dikti... İşte Galatasaray'dan istediği isim!
Galatasaray, Manchester United deplasmanında!

Galatasaray, Manchester United deplasmanında!
Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan sevindirici haber

Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan sevindirici haber

En Çok Okunan Haberler