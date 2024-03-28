Kadro dışı bırakılmıştı: Orkun Kökçü'den Beşiktaş kararı!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 08:22

Güncelleme: 28.03.2024 - 08:22

Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği röportaj sonrasında teknik direktör Roger Schmidt tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Milli takıma katıldıktan sonra açıklama yapan Kökçü, kamptan döndükten sonra teknik direktör ve kulüp yetkilileriyle konuşacağını duyurmuştu.

Kulübünde kadro dışı bırakılan oyuncuya Beşiktaş talip oldu.

NTV Spor'un Record gazetesinden aktardığı habere göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu. Milli futbolcu ise siyah beyazlıların teklifini reddetti.

Benfica'da kendini ispatlamak isteyen 23 yaşındaki oyuncu Türkiye'de top koşturmak istemiyor. Orkun Kökçü daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı desteklediğini açıklamıştı.