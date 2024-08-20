Kadroda yer almamıştı! Barış Alper Yılmaz, Young Boys maçı için İsviçre'ye gidiyor...

Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:56

Güncelleme: 20.08.2024 - 17:56

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu. Rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almayan Barış Alper Yılmaz, daha sonra İsviçre'ye gitme kararı aldı.

TEDAVİSİ OLUMLU SONUÇLANDI

Barış Alper Yılmaz'ın bulantı, kusma, ishal şikayetleri ve gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle kafilede yer almadığı belirtilmişti.

Ancak Milliye'e konuşan Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper'in tedavisinin olumlu sonuç verdiğini ve İsviçre'ye gideceğini açıkladı.

İşte Yazgan'ın açıklaması;

"Barış Alper'in tedavisi olumlu son verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre'ye gidecek."

Galatasaray'ın eksikleri

UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmedi. Öte yandan sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de takımla birlikte İsviçre'ye götürülmeyen bir diğer isim oldu..

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.