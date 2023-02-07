Kahramanmaraş İstiklalspor futbolcusu Taner Kahriman enkazda hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremde dün sabahtan bu yana göçük altında bulunan Kahramanmaraş İstiklalspor’un futbolcusu Taner Kahriman hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:13
Kahramanmaraş İstiklalspor futbolcusu Taner Kahriman enkazda hayatını kaybetti
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BAL Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayatını kaybetti. Dünden bu yana enkaz altında bulunan 25 yaşındaki futbolcunun hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

52 Orduspor FK, eski futbolcuları için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen Taner Kahriman İstiklalspor tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailesine ve İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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