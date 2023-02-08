Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Barış Civelek'ten iyi haber

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:34

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:34

İzmir'in Süper Amatör Lig'deki temsilcisi İzmirspor'da geçen sezon görev yapan futbolcu Barış Civelek, Kahramanmaraş depreminde enkaz altından yaralı çıktı.

Daha önce Kocaelispor, İstanbulspor ve Derincespor'da profesyonel olarak forma giyip bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 29 yaşındaki Barış, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depreme kaldığı kulübün tesis olarak kullandığı yurt binasında yakalandı.

MEMLEKETİ İZMİT'E GÖTÜRÜLDÜ

Kendi imkanlarıyla yıkılan enkazdan çıkıp başında ve vücudunun farklı yerlerinde hasarlar meydana gelen Barış'ın karayoluyla memleketi İzmit'e götürüldüğü öğrenildi. Barış Civelek, İzmirspor formasıyla geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 13 maçta 5 gol atmıştı.