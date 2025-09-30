Kairat Almaty - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Rafael Urazbakhtin'in ekibi Kairat Almaty ile karşılaşacak.
KAİRAT ALMATY - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Almaty Merkez Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
KAİRAT ALMATY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol hocanın şans vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler, mücadelede forma giyebilecek.