Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:06
Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, finalde Friedhelm Funkel'in ekibi Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek.

KAİSERSLAUTERN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

KAİSERSLAUTERN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Bastian Dankert'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Fortuna Düsseldorf'u 4-0 mağlup etmişti.

Kaiserslautern ise Saarbrücken deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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