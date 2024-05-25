Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Almanya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, finalde Friedhelm Funkel'in ekibi Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek.
KAİSERSLAUTERN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
KAİSERSLAUTERN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Bastian Dankert'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Fortuna Düsseldorf'u 4-0 mağlup etmişti.
Kaiserslautern ise Saarbrücken deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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