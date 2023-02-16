Kaleci Günay Güvenç, Gaziantep FK ile yolları ayırdı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, ligden çekilen Gaziantep FK'nin formasını giyen kaleci Günay Güvenç’i sezon sonuna kadar kiraladı.

DHA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:51
Kaleci Günay Güvenç, Gaziantep FK ile yolları ayırdı
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun transfer dönemini uzatması ve depremden etkilen bölgelerde ligden çekilme kararı alan takımların oyuncularını kadrolarına katma hakkı tanıması dolayısıyla Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK’nin kaptanı Günay Güvenç’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Günay Güvenç

ANLAŞMA SEZON SONUNA KADAR

Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Güvenç'in, sezon sonunda Gaziantep FK’ye döneceği kaydedildi.


Günay Güvenç kasımpaşa gaziantep fk

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