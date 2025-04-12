Kamp kadrosunu açıkladı: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 eksik!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 20:16

Güncelleme: 12.04.2025 - 20:31

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli takımda Diego Carlos da kafilede yer almıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat, yine aynı nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi. Mert Hakan Yandaş da antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: