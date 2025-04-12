Kamp kadrosunu açıkladı: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 eksik!
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli takımda Diego Carlos da kafilede yer almıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat, yine aynı nedenle maç kadrosuna dahil edilmedi. Mert Hakan Yandaş da antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Etiketler: #fenerbahçe #Sivasspor #Kamp Kadrosu
Spor Haberleri
- VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
- Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
- Bodrum - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
- Avrupa kupalarına katılması mucizelere kaldı
- Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu!
- Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 4 eksik!
- Beşiktaş'ta sakatlık: Mücadeleye devam edemedi!
- Serdal Adalı'dan olaylı divan sonrası açıklama
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Beşiktaş, Yusuf Sarı'yı durduramadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- Mahir Polat için yeni karar!
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?