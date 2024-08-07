Kan, ter, direniş... Geriye düşen ve 4 sakat veren Sultanlar, Çin’i 3-2 yenip yarı finale çıktı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:00

Atatürk’ün kızları tarih yazıyor... Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin’i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Olimpiyat tarihinde ilk kez bu başarıyı elde eden Ay-Yıldızlılarda, Zehra’nın yanı sıra Cansu, Gizem ve Hande sakatlanmalarına rağmen gözyaşları içinde maça devam edip galibiyette rol oynadı. Meliha ve Elif son setteki performansıyla yıldızlaştı. Maçın bitimiyle Sultanlar gözyaşlarını tutamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Çok şey var söyleyecek. Bir yarı final oynayalım sonra konuşalım. Her şeyi bilenler sabretsinler, beklesinler. Bu çocuklar Türkiye için oynuyor. Tarihimizin en büyük başarı noktasına geldik. Madalya şansımız var. Bu işin sonu inşallah final olacak” dedi.

‘MADALYA ALACAĞIZ’



A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, “Takım olarak pes etmedik. Çin gibi önemli bir takıma karşı oyundan düşmedik. Madalya için takım savaşıyor, bizim istediğimiz madalya altın. Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var, onlar bizim için çok büyük bir güç. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Eleştiriler karşısında güçlü olmam gerekiyor ve o anlarda, takım, tüm teknik heyet yanımda. Biz Türkiy’eyiz, madalya alacağız” dedi. Kaptan Eda, “Ne maçtı ama... Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4’teyiz. Daha iyi oyun da yolda. Çok mutluyum” diye konuştu.



‘OMZUMU BIRAKTIM’



EBRAR KARAKURT: Madalya ile dönmek istiyoruz. Umarım ilk olimpiyat madalyamızı burada alacağız.

GİZEM ÖRGE: Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama "Bir omuzum daha var, devam ederim" diyerek oynadım.

HANDE BALADIN: Bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Madalyayı hak ediyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz.