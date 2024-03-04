Sakatlık yaşamıştı: Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi!

Bayern Münih'te şubat ayında sakatlık yaşayan Sacha Boey, topla çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:13
Sakatlık yaşamıştı: Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile karşılaşacak Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Sacha Boey, sahalara geri dönmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Fransız savunma oyuncusu topla çalışmalar başladı. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan bir diğer isim Noussair Mazraoui'nin tıpkı Boey gibi topla birlikte antrenmanlara başladığı belirtildi.

DARMSTADT MAÇINDA DÖNEBİLİR!

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferi sonrası 2 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Sacha Boey, şubat ayında lif yırtılması sakatlığı yaşamıştı.

Sacha Boey'un, Bayern Münih'in 16 Mart'ta Darmstadt ile oynayacağı maçta sahalara geri dönmesi bekleniyor.


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