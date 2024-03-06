Bayern Münih, Harry Kane ile turladı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lazio'yu 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 07:23
Bayern Münih, Harry Kane ile turladı!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.

Lazio'nun 1-0 kazandığı maçın rövanşında Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern Münih, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Lazio ise Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 66. dakikalarda Harry Kane, 45+2'de ise Thomas Müller kaydetti. Harry Kane bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 33 gol 8 asiste ulaşarak dikkat çeken bir performansa imza attı.


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