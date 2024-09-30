KAP'a bildirdi: Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu!

Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını açıkladı. Bordo mavili ekip Bankalar Birliği anlaşmasından resmi olarak ilk çıkan kulüp oldu.

KAP'a bildirdi: Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:37

Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını duyurdu.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.

Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."


Etiketler: #trabzonspor #KAP #Bankalar Birliği

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