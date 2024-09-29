Trabzonspor'da flaş sakatlık: Ozan Tufan oyuna devam edemedi!
Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.
Bordo-mavili takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Tufan, sedyeyle oyundan çıktı.
Trabzonspor'da Ozan Tufan yerine 36. dakikada Muhammed Cham oyuna dahil oldu.
Etiketler: #trabzonspor #konyaspor #ozan tufan
Spor Haberleri
- Trabzonspor'da flaş sakatlık: Oyuna devam edemedi!
- Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
- Galatasaray sahasında Bornova'yı mağlup etti!
- Lazio, Torino deplasmanından galibiyetle döndü!
- Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı futbolcuya eleştiri!
- Trabzon'da üçüncü gol geldi!
- İtalya'da Victor Osimhen yankısı!
- Mohamed Salah'a dev teklif!
- Livakovic'e Avrupa'dan dev talip!
- Toprak Razgatlıoğlu'ndan Aragon pistinde bir başarı daha
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- DEM Parti'den 'Nasrallah' açıklaması
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!