Trabzonspor'da flaş sakatlık: Ozan Tufan oyuna devam edemedi!

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Trabzonspor'da flaş sakatlık: Ozan Tufan oyuna devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:42

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavili takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Tufan, sedyeyle oyundan çıktı.

Trabzonspor'da Ozan Tufan yerine 36. dakikada Muhammed Cham oyuna dahil oldu.


Etiketler: #trabzonspor #konyaspor #ozan tufan

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