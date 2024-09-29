Trabzonspor'da flaş sakatlık: Ozan Tufan oyuna devam edemedi!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:42

Güncelleme: 29.09.2024 - 16:42

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavili takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Tufan, sedyeyle oyundan çıktı.

Trabzonspor'da Ozan Tufan yerine 36. dakikada Muhammed Cham oyuna dahil oldu.