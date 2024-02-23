Karabağ, tarihinde ilk kez Avrupa'da son 16'da!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Karabağ, 4-2 kazandığı mücadelenin rövanşında Braga'ya uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16'ya yazdırdı. Azerbaycan temsilcisi bu başarıyı tarihinde ilk kez gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Karabağ, 4-2 kazandığı mücadelenin rövanşında Braga ile karşılaştı.
Karabağ ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Braga 3-2 kazandı. Braga'nın gollerini 70. dakikada Roger Fernandes, 83. dakikada Alvaro Djalo ve 115. dakikada penaltıdan Banza kaydetti. Karabağ uzatmanın 120+2. dakikasında golü buldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Karabağ bu sonucun ardından 2-1 kaybetmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Karabağ'da Cafarguliyev, 53 ve 57. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Azerbaycan temsilcisi tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.
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