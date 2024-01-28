Serdar Saatçılı Braga, Portekiz Lig Kupası'nda zafere ulaştı!
Milli futbolcu Serdar Saatçı'nın formasını giydiği Braga, Portekiz Lig Kupası finalinde karşılaştığı Estoril'i penaltılarda mağlup ederek şampiyon oldu.
Portekiz Lig Kupası final maçında Braga normal süresi 1-1 karşılaşmada Estoril'i penaltılarda 5-4 yendi ve kupayı kazandı.
Braga'nın normal süredeki golünü 20. dakikada Ricardo Horta, Estoril'in golünü 6. dakikada Cassiano kaydetti.
PENALTILARDA KUPAYA UZANDI
Braga'da milli oyuncumuz Serdar Saatçı, 77 . dakikada oyuna girdi.
Penaltılarda Braga, 5 penaltı vuruşundan da yararlanırken, Estoril de Tiago Araujo son penaltıdan yararlanamadı ve Braga şampiyon oldu.
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