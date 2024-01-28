Serdar Saatçılı Braga, Portekiz Lig Kupası'nda zafere ulaştı!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 09:07

Güncelleme: 28.01.2024 - 09:07

Portekiz Lig Kupası final maçında Braga normal süresi 1-1 karşılaşmada Estoril'i penaltılarda 5-4 yendi ve kupayı kazandı.

Braga'nın normal süredeki golünü 20. dakikada Ricardo Horta, Estoril'in golünü 6. dakikada Cassiano kaydetti.

PENALTILARDA KUPAYA UZANDI

Braga'da milli oyuncumuz Serdar Saatçı, 77 . dakikada oyuna girdi.

Penaltılarda Braga, 5 penaltı vuruşundan da yararlanırken, Estoril de Tiago Araujo son penaltıdan yararlanamadı ve Braga şampiyon oldu.