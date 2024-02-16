Gecenin sürprizi Karabağ'dan: Portekiz'de 4 gollü şov!
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Karabağ, Braga'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Braga ile tarihinde ilk kez play-off turunda mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Karabağ 4-2 kazandı.
Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Marko Jankovic, 54 ve 69. dakikada Abdellah Zoubir ve 65. dakikada Juninho kaydetti.
Göz Atın
Braga'nın golleri 44. dakikada Simon Banza, 90+1'de penaltıdan Joao Moutinho ile geldi.
Braga'da forma giyen milli oyuncu Serdar Saatçı, karşılaşmada süre almadı.
Rövanş karşılaşması 22 Şubat tarihinde Karabağ'ın sahasında oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı!
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek