Gecenin sürprizi Karabağ'dan: Portekiz'de 4 gollü şov!

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Karabağ, Braga'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:33
Gecenin sürprizi Karabağ'dan: Portekiz'de 4 gollü şov!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Braga ile tarihinde ilk kez play-off turunda mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Karabağ 4-2 kazandı.

Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Marko Jankovic, 54 ve 69. dakikada Abdellah Zoubir ve 65. dakikada Juninho kaydetti. 

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Braga'nın golleri 44. dakikada Simon Banza, 90+1'de penaltıdan Joao Moutinho ile geldi. 

Braga'da forma giyen milli oyuncu Serdar Saatçı, karşılaşmada süre almadı.

Rövanş karşılaşması 22 Şubat tarihinde Karabağ'ın sahasında oynanacak.


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