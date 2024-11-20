Karadağ maçı sonrası Galler'den tepki çeken paylaşım!
Galler, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
A Milli Takımımız'ın Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta ev sahibi ekibin üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi.
Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri oldu.
GALLER'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Maçların ardından Galler'in resmi X hesabından, "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir" ifadeleri yer aldı.
Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.
Always liked Nikola Krstovic.— Wales ?????????????? (@Cymru) November 19, 2024
Etiketler: #Galler #Karadağ #Nikola Krstovic #a milli futbol takımı
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