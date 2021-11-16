Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak.
Milli Takım 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı.
Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.
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Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Karadağ-Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlacak.
HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.
Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.
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