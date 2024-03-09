Karadeniz'de gol yağmuru! Trabzonspor'dan harika geri dönüş! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük

Yayınlanma: 09.03.2024 - 18:19

Güncelleme: 09.03.2024 - 21:10

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Enis Bardhi, 64. dakikada kendi kalesine Davide Biraschi, 70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4' Umut Bozok attı. Karagümrük'ün tek golü 14. dakikada Markao kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaptı. Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonzpor 5-1 Fatih Karagümrük

90' GOL | Umut Bozok ile Trabzonspor beşinci golünü atıyor. Ön alan baskısıyla topu kazanan Umut, Trezeguet ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi ve uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

77' GOL | Pepe ile Trabzonspor farkı üçe çıkartıyor. Enis'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet altı pasın içerisinde boşta olan Pepe'ye pasını verdi. Pepe boş kaleye topu ağlara gönderdi.

70' GOL | Trezeguet ile fark ikiye çıkıyor. Sağ kanattan çalımlarla gelen Pepe, Trezeguet'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi.

64' GOL | Biraschi'nin kendi sahasına attığı golle Trabzonspor öne geçiyor. Berat'ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Visca yerden pasını verdi. Biraschi topu kornere göndermek isterken kendi ağlarına gönderdi.

63' SARI KART | Paoletti, Bardhi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Pepe'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Visca önünü boşaltıp şutunu çekti ancak kaleci Sirigu topu çıkardı.

49' Sağ kanattan çalımlarla gelen Emre önünü boşalttı ve uzak köşeye şutunu çekti ancak kaleci Muhammet direğin dibinden topu çıkardı.

38' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Visca arka direğe ortasını açtı. Arka direkte boşta kalan Eren'in kafa vuruşunu Sirigu direğin dibinden çıkardı.

32' GOl | Bardhi ile maça eşitlik geliyor. Visca'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Bardhi havadan gelen topa gelişine vurdu ve savunmaya çarpıp Sirigu'yu yanıltan top ağlarla buluştu.

31' SARI KART | Levent, Meunier'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Visca'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Berat önünü boşalttı ve ortasını açtı ancak Pepe'nin kafa vuruşu Sirigu'nun üstüne gitti.

20' Net fırsat kaçtı. Visca'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Bardhi bekletmeden ortasını açtı fakat Umut topa ıska geçti. Arka direkte savunma topu kornere gönderdi.

15' GOL | Markao ile Karagümrük öne geçiyor. Can'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Markao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

12' SARI KART | Koray, Pepe'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

4' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Pepe ceza sahası dışındaki Trezeguet'e pasını verdi. Trezeguet'in sert şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi