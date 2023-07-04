Karagümrük, Fabio Cannavaro ile anlaşamadı
Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük görevi için görüştüğü Fabio Cannavaro'yla anlaşma sağlayamadığı belirtildi.
Bir süredir Fabio Cannavaro'yu takımın başına getirmek için pazarlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük'ün çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.
FİKİR AYRILIĞI YAŞANDI
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Cannavaro ile bir süredir görüşen Karagümrük kulübünün İtalyan teknik adamla kadro oluşumu konusunda fikir ayrılığı yaşadığı kaydedildi.
Bu gelişmenin ardından ise yolların ayrıldığı kaydedildi.
KARİYERİNE ARABİSTAN'DA BAŞLADI
Futbol oynadığı dönemde dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen 49 yaşındaki Fabio Cannavaro, teknik direktörlük kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde 2014 yılında başlamıştı.
Sonra Çin'e geçen Cannavaro burada TJ Quanjian ve Guangzhou maceralarının ardından Çin Milli Takımı'nda kısa bir süre görev almıştı.
Cannavaro son olarak ülkesine dönerek Benevento'nun başına geçmiş ve 17 maç göre yaptıktan sonra bu yılın Şubat ayında kulüple yollarını ayırmıştı.
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