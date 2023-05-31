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Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini'den veda mesajı

İtalyan futbolcu Fabio Borini, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:30
Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini'den veda mesajı
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Karagümrük'te 3 sezondur forma giyen Fabio Borini ayrılığı açıkladı.

Borini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

İstanbul temsilcisinde toplamda 75 resmi maçta görev alan 32 yaşındaki Borini 36 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

İtalyan futbolcunun adı transferde Beşiktaş ile anılıyor.


Fabio Borini Fatih Karagümrük veda

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