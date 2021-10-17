Karagümrük İzmir'den mutlu dönüyor! | Altay 0-1 Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, Altay deplasmanında tek golle galibiyete ulaştı.
Süper Lig'de 9. hafta maçında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.
Fatih Karagümrük'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Yann Karamoh, 6 maçında 2. golü kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 15 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Altay, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.
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