Karagümrük İzmir'den mutlu dönüyor! | Altay 0-1 Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, Altay deplasmanında tek golle galibiyete ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 18:03
Karagümrük İzmir'den mutlu dönüyor! | Altay 0-1 Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de 9. hafta maçında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.

Fatih Karagümrük'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Yann Karamoh, 6 maçında 2. golü kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Altay, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.


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