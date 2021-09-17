Karagümrük, Malatya'da kazandı

17 Eylül 2021 Cuma, 22:18

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Haddadi (Dk.79 Awuku), Sadık, Wallace, Muhammed Emin (Dk.45 Nshimirimana), Ndong, Aabid, Chouiar (Dk.86 Semih), Adem Büyük, Mustafa, Tetteh (Dk.79 Osman)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Balkovec (Dk.62 Caner), Zukanovic, Burak, Hedenstad (Dk.45 Serhat), Efe (Dk.45 Jimmy), Erhun (Dk.75 Emre), Bertolacci, Ahmed Musa, Karamoh (Dk.60 Kerim Frei), Pesic

GOLLER: Dk.17 Tetteh, Dk.23 Mustafa, Dk.39 Mounir (Yeni Malatyaspor), Dk.29 - Dk. 87 Bertolacci, Dk.43 - Dk. 75 Pesic (Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk.60 Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Sadık, Ndong, Chouiar, Awuku, Aabid (Yeni Malatyaspor) Erhun, Zukanovic, Bertolacci (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 5'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 4-3 mağlup etti

9'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'niin vuruşunda top dışarı gitti.

10'uncu dakikada Karagümrük'te Karamoh kaleci Abdulsamet ile karşı karşıya kalacakken, Sadık araya girdi ve top kornere gönderdi.

17'nci dakikada Haddadi'nin sol kanattan yaptığı ortayı takip eden Tetteh'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada Chouiar'in araya attığı topu takip eden Mustafa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

27'nci dakikada Chouiar ceza sahasına girer girmez plase vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Viviano kurtardı.

29'uncu dakikada Bertolacci ceza sahası dışından sert vuruş yaptı ve savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-1.

39'uncu dakikada birebirde rakiplerini ekarte eden Mounir Chouiar'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu fileleri havalandırdı: 3-1.

43'üncü dakikada Balkovec'in ortasına hareketlenen Pesic ceza sahası içinde boş kaldı ve kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 3-2.

60'ıncı dakikada orta alanda faul verilen karara tepki gösteren Nshimirimana'ya hakem sarı kart vererek, ikinci sarı kartla oyundan ihraç etti.

69'uncu dakikada Tetteh, ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Adem'e pasını gönderdi. Hakem Adem'in ceza sahası içerisinde düşürülmesine penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Harem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyen Hüseyin Göçek, bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

75'inci dakikada ceza sahası içerisinde topu kontrol Samet'in önünden meşin yuvarlağı alan Pesic, topu ağlara gönderdi: 3-3.

81'inci dakikada Yeni Malatya'da Osman Haqi kaptığı topla hızlıca rakip kale sahasına girdi ancak top savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.

87'nci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Bertolacci'nin vuruşunda top filelere gitti: 3-4.

Karşılaşma, Karagümrük'ün 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.



